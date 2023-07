Unieuro mette la freccia agli sconti con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, all’interno della quale si possono trovare ottime occasioni per spendere poco, ed allo stesso tempo riuscire a spendere poco o niente sui vari prodotti inclusi nel catalogo.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Unieuro, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici in Italia, oppure affidandosi all’e-commerce aziendale, sul quale è comunque possibile trovare tutto il necessario per spendere poco, tra cui la spedizione a domicilio a titolo completamente gratuito.

Unieuro, gli sconti più inaspettati sono attivi oggi

Ottimi sconti vi attendono da Unieuro in questi giorni, finalmente gli utenti possono mettere le mani anche su un top di gamma, come il Samsung Galaxy S23+, riuscendo a pagarlo cifre decisamente più basse del listino originario. Lo smartphone in questione, nella sua variante base, viene oggi commercializzato a 999 euro. Un prezzo conveniente, che lo diventa ancora di più se considerate che è possibile fare affidamento sul rimborso regalato direttamente da Samsung stessa.

Non mancano all’appello tanti altri sconti legati a dispositivi decisamente più economici, quali ad esempio possono essere Galaxy A53, Realme 10, Galaxy A14, Redmi Note 12 Pro, Redmi 12, Redmi 12C o Galaxy A14, tutti commercializzati a prezzi che non superano minimamente i 400 euro. Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto, consigliamo caldamente di aprire le pagine che trovate qui sotto, oppure il sito ufficiale.