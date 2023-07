L’estate di TIM sarà all’insegna delle grandi offerte. Il provider italiano non vuole certamente perdere terreno rispetto a quelli che sono i rivali nel settore della telefonia mobile, in particolare rispetto a Iliad e Vodafone. In questo senso, le promozioni low cost avranno un ruolo sempre crescente nel listino di TIM.

TIM, le due migliori offerte per il mese di luglio

Nel mese di luglio, TIM ha deciso di mettere in campo non una ma bensì due promozioni molto allettanti sia per i costi che per le soglie di consumo. Le iniziative migliori per il provider italiane sono le offerte TIM Wonder.

Le offerte Wonder di TIM si presentano in una duplice veste. Nella prima occasione, gli utenti che scelgono di attivare questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la navigazione internet con le velocità del 5G. Il prezzo per gli abbonati sarà di tutto vantaggio e sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda occasione, invece, gli utenti che scelgono di attivare questa promozione con TIM riceveranno sempre un ticket all inclusive con chiamate e SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica, ma con la garanzia di 70 Giga per la connessione di rete. Come spesa per il rinnovo mensile sarà previsto un costo pari a 8,99 euro ogni trenta giorni.

Sia per la prima versione che per la seconda delle promozioni Wonder gli utenti dovranno aggiungere una quota di attivazione pari a 10 euro.