Se siete alla ricerca di un paio di cuffiette Bluetooth da portarvi in spiaggia, con un ottimo rapporto qualità/prezzo oggi siete fortunati.

Abbiamo infatti scovato lee OPPO Enco Buds 2 ad un ottimo prezzo, solo 29.99 euro su Amazon. Scopriamo qualche caratteristica.

OPPO Enco Buds 2 ad un ottimo prezzo su Amazon

OPPO ha alzato il sipario su Enco Buds 2, i nuovi auricolari TWS che presentano un design rivisitato rispetto la generazione precedente ed offrono una serie di funzionalità interessanti per la fascia di prezzo in cui si inseriscono. Le OPPO Enco Buds 2 presentano un design rivisitato e si distinguono dal modello precedente per la presenza dello stelo ed una custodia di ricarica di forma più rotonda.

Il corpo resta compatto, leggero ed ergonomico, pensato per offrire il massimo comfort e una perfetta aderenza anche mentre si è in movimento. Gli auricolari sono poi certificati IPX4, per cui sono resistenti all’acqua. Considerando il prezzo di vendita, questi auricolari offrono delle caratteristiche molto interessanti.

Le OPPO Enco Buds 2 sono dotate di driver in titanio da 10 mm per bassi profondi e potenti e supportano la nuova tecnologia proprietaria Enco Live Stereo Sound Effect, grazie alla quale selezionare profili audio personalizzati e godere di una esperienza audio ancora più ottimizzata. Manca la Cancellazione Attiva del Rumore, ma in compenso gli auricolari offrono una funzione di AI Deep Noise Cancellation per una voce chiara in fase di chiamata. Per quanto riguarda la batteria, le OPPO Enco Buds 2 offrono fino a 28 ore di autonomia. Seguite questo link per maggiori informazioni a riguardo.