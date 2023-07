Se come me quando acquistate qualcosa siete sempre in allerta e aspettate con trepidazione che il vostro pacco arrivi, allora quando vi arriva una mail del corriere la aprite immediatamente. Tuttavia, oggi infrangerò i vostri sogni: quelle mail non sono sempre veritiere, ma anzi sono possono essere una truffa.

La finta mail di “conferma spedizione”, che spesso sfrutta il nome del noto corriere Bartolini, fa credere alle sue vittime di possedere un pacco in giacenza. Il trucco sta nel fatto che il fantomatico pacco non può essere inviato se prima non date l’autorizzazione.

Come distinguere una mail reale dalla mail truffa?

La mail che la vittima riceve contiene una finta comunicazione con addirittura l’utilizzo, ovviamente non autorizzato, del logo Bartolini dove vi è un link esterno per confermare la spedizione. Il collegamento esterno non è altro che un tentativo di phishing: cliccando sul link, l’utente inserisce i propri dati personali che verranno rubati. Inoltre, spesso, tali link contengono un malware che offre la possibilità agli hacker di accedere al vostro dispositivo appropriandosi di tutti i vostri dati. Queste mail spesso vengono inviate in concomitanza con degli acquisti effettuati online o in periodi in cui sono particolarmente frequenti (come il black friday o il periodo natalizio).

Devo ammetterlo, anche se ne ero già consapevole, in attesa del mio ordine la prima volta stavo per cascarci anche io, ma poi, forse per abitudine, ho controllato l’indirizzo di posta e ho capito la truffa. Inoltre, vi ricordo che i corrieri effettuano più tentativi di conferma e nel caso non dovessero riuscire a consegnare il vostro pacco lasceranno un biglietto nella vostra casella postale.