Il canone Rai è una tassa che può diventare presto gratuita per tutti gli utenti, a patto che vengano rispettati determinati vincoli e prerequisiti, che permettano così al consumatore finale di poter accedere senza problemi e difficoltà all’esenzione totale.

La prima cosa da sapere è che il canone Rai ha un costo fisso di 90 euro annui, ad oggi suddivisi in 10 rate senza interessi da 9 euro l’una, da pagare direttamente tramite le bollette dell’energia elettrica. L’attivazione del pagamento è automatica, ciò sta a significare che dal momento in cui viene attivato un contratto di fornitura, sarà necessario effettuare il pagamento.

Canone Rai, il regalo che nessuno si aspettava

Pochi tuttavia sanno che la condizione di base affinchè il pagamento del canone sia obbligatorio, rientra più che altro nella necessità di disporre all’interno della propria abitazione di un televisore. Ciò sta a significare che il canone è da pagare solo ed esclusivamente nel caso in cui si disponga di un simile apparecchio, se così non fosse è possibile richiedere l’esenzione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per ottenerla non sono necessarie operazioni particolari, dovrete semplicemente provvedere ad inviare una autodichiarazione in cui confermate il tutto.

Gli unici altri utenti che invece hanno diritto all’esenzione, senza però rientrare nella suddetta categoria, sono gli over 75, più precisamente devono avere un reddito famigliare annuo che non superi gli 8000 euro; se dovessero rispettare tali requisiti, potranno richiedere la totale esenzione.