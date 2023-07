Euronics si avvicina il più possibile alle esigenze e le necessità dei singoli consumatori, mettendo sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, la perfetta occasione che aiuta a spendere poco o niente su tanti prodotti, ed allo stesso tempo permette di non rinunciare alla qualità generale.

Il risparmio da Euronics è davvero dietro l’angolo per i singoli consumatori che si ritrovano ad avere la possibilità di recarsi personalmente in un punto vendita, ancora meglio se di proprietà del socio corrispondente, ottenendo così il libero accesso ai prezzi più bassi del momento in esclusiva assoluta. Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per tutti, anche se, come anticipato, sarà strettamente necessario fare attenzione sui vincoli legati proprio alla dislocazione territoriale.

Euronics, attenzione ai nuovi sconti incredibili

Gli sconti attivati da Euronics Dimo proseguono imperterriti fino al 6 luglio, promettendo al consumatore finale un risparmio più unico che raro, nel momento in cui ad esempio volesse acquistare un ex top di gamma di casa Samsung. Il modello attualmente proposto è il bellissimo Galaxy S22, il suo prezzo finale, considerando comunque la variante no brand completamente sbrandizzata, è di 679 euro.

Sempre parlando di smartphone, si sprecano anche gli sconti legati a prodotti generalmente più economici, ovvero disponibili all’acquisto con un esborso inferiore ai 400 euro, tutti legati ai brand più rinomati e conosciuti: Oppo A96, realme 11 Pro (di recente commercializzazione), Honor 90 Lite, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A33 e altri ancora. Sul sito trovate tutte le offerte, oppure potete aprire le pagine seguenti.