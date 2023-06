A cosa servono le chiavette USB? Le pennette USB sono utilizzate per trasportare, trasferire e conservare file di ogni tipo, come ad esempio immagini, video o documenti. Sono molto diffuse grazie alle loro dimensioni ridotte, la loro praticità, capienza e portabilità.

La chiavetta è costituita da una memoria flash (chip FLASH) non volatile e riscrivibile, da un controller e da un connettore che serve ad inserire la chiavetta nell’apposita porta USB dei vari devices. Molti modelli hanno un led che si accende ad indicare lo stato di attività della pennetta.

Unità Flash USB 3.0 SanDisk in offerta su Amazon

La pen drive svolge funzioni sia di lettura che di scrittura. Il protocollo alla base della lettura dati è chiamato USB Mass Storage Protocol, grazie al quale si possono usare le memorie USB su computer dotati di qualunque sistema operativo. La pen drive è pronta all’uso perché basta inserirla nell’apposita presa USB del computer (o dispositivo computerizzato) su cui si vuole effettuare il trasferimento dati.

Questa chiavetta dispone di USB 3.0 e velocità straordinarie fino a 150 MB/sec, consente di trasferire un intero film in meno di 30 secondi, trasferisce contenuti al disco rigido con velocità fino a 15 volte superiori rispetto a quelle offerte dalle unità USB 2.0 standard. Il design e l’ingombro sono un fattore importante da considerare per poter utilizzare la pen drive sul proprio computer. Le porte USB di un device, infatti, sono spesso molto ravvicinate tra loro e un oggetto voluminoso o con forma non piatta, non potrebbe inserirsi a meno che non lo si utilizzi singolarmente.

