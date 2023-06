Nuovo giorno e nuova piccola chicca ufficiale di come sarà il nuovo OnePlus Nord 3, uno smartphone di fascia media che vedrà ufficialmente la luce del mercato in tempi relativamente brevi, se considerate appunto che l’evento di presentazione è in programma il 5 luglio 2023 a Parigi.

Dopo avervi raccontato nel dettaglio come sarà il design, OnePlus oggi ci delizia con una rapida spiegazione del comparto fotografico, pensato per cercare di offrire all’utente l’esperienza fotografica più professionale possibile, pur mantenendo contenuto il prezzo finale di vendita.

Il sensore principale sarà un Sony IMX890 da ben 50 megapixel, per intenderci esattamente lo stesso che abbiamo trovato su OnePlus 11, una camera che può essere utilizzata per catturare alla perfezione immagini in alta risoluzione, che integra al proprio interno lo stabilizzatore d’ottico d’immagine (OIS), facilitando così le riprese in mobilità ed evitando il fastidioso micromosso. Il tutto è corredato con gli algoritmi software visti ed apprezzati nello stesso OnePlus 11, un forte segnale di quanto OnePlus abbia lavorato duramente per migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.

OnePlus Nord 3, il commento di Kinder Liu

A commentare la nuova specifica troviamo Kinder Liu, presidente di OnePlus, il quale ritiene che “OnePlus Nord 3, al netto di essere uno smartphone di fascia media, è progettato per cercare di offrire agli utenti un’esperienza da vero top di gamma; per questo motivo siamo partiti dalle tecnologie di OnePlus 11, portandole direttamente su Nord 3, fornendo così un’esperienza incredibile e all’avanguardia”.

Il tempo è ormai alle strette, a breve (se non brevissimo) conosceremo finalmente tutte le specifiche tecniche ufficiali di uno smartphone che si prospetta essere molto interessante.