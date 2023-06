La piattaforma Amazon sta proponendo il Mini PC NiPoGi con Windows 11 Pro ad un prezzo davvero molto interessante.

Come abbiamo già detto varie volte, la parola Mini PC non indica un computer meno potente di un fisso o di un portatile, anzi, esistono Mini PC molto più performanti di un PC normale. Scopriamo le caratteristiche di questo in offerta.

Mini PC NiPoGi in offerta su Amazon

A soli 219.99 euro invece di 319.99 euro, con uno sconto del 31% potrete portarvi a casa questo Mini PC con Windows 11 Pro integrato. Dispone di un processore Intell Alder Lake N95 fino a 3.4 GHz, dispone della più recente CPU Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, il che significa che le sue prestazioni sono aumentate del 30% rispetto a Gemini Lake.

NiPoGi AK1 Plus Mini PC con ampio spazio di archiviazione (fino a 3200 MT/s) per salvare file di grandi dimensioni, migliorare la velocità di esecuzione (fino a 3200 MHz) e rendere il tuo lavoro più efficiente, supporta l’espansione flessibile dello storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso), supporta anche Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On.

NiPoGi AK1 Plus è un micro computer con grafica Intel UHD integrata che garantisce un’elaborazione delle immagini più veloce e una riproduzione video 4K UHD (4096×2160@60Hz). Supporta il doppio display tramite l’interfaccia HDMI per diverse attività contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e risparmiando procedure di lavoro non necessarie. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma a questo link per maggiori dettagli.