Asus annuncia il suo nuovo top di gamma, stiamo parlando di Asus Zenfone 10, uno smartphone da 5,9 pollici di diagonale, che punta a ridefinire completamente il mondo dei dispositivi compatti, mantenendo elevate le prestazioni, ma riducendo al massimo le dimensioni.

Il prodotto integra al proprio interno un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con RAM LPDDR5X e memoria interna UFS 4.0, per mantenere rapido l’accesso ai dati, senza rinunciare quindi alle prestazioni generali. Le sue dimensioni compatte non vanno ad ogni modo ad inficiare l’autonomia residua, infatti il dispositivo presenta un incremento del 13% della durata nell’utilizzo quotidiano, senza variazioni sulla capacità effettiva (4300mAh), ma con l’aggiunta della ricarica wireless (la ricarica rapida è a 30W).

Il display è un 5,9 pollici AMOLED con refresh rate a 144Hz, che punta sull’accuratezza massima nella resa cromatica, con Delta E <1, ed il supporto al 151,9% della gamma sRGB, ma anche il 112% del DCI-P3 (grazie anche alla collaborazione con Pixelworks). Non manca comunque un design decisamente elegante, con cinque colorazioni differenti (di cui tre completamente nuove), ed un occhio alla sostenibilità, ricordando infatti che la cover posteriore è in policarbonato a base biologica.

Asus Zenfone 10 – la fotocamera

Negli ultimi anni l’attenzione degli utenti è stata posta maggiormente sul comparto fotografico, l’Asus Zenfone 10 non vuole essere assolutamente da meno, infatti nella parte posteriore troviamo un doppio sensore: principale da 50 megapixel con Sony IMX766 ed un grandangolare da 13 megapixel (con angolo di visione di 120 gradi). Consapevoli che è uno smartphone da utilizzare in mobilità, i ragazzi di Asus hanno integrato uno stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi (versione 2.0), così da ottenere video sempre più stabili e privi di vibrazioni (compensa spostamenti fino a +- 3 gradi), il quale si aggiunge agli algoritmi EIS (stabilizzatore elettronico adattivo), per impedire qualsiasi movimento.

Il software aggiornato, con le funzioni Quick Shot (utilizzabili anche a schermo spento) e Scia Luminosa, nonché la tecnologia OZO Audio per eliminare il rumore del vento, vanno a completare il comparto fotografico perfettamente rappresentato dal sensore anteriore da 32 megapixel, un RGBW con grandi pixel, perfetto per riuscire a realizzare buoni scatti anche con scarsa illuminazione.

Asus Zenfone 10 è acquistabile da Luglio 2023, 29 giugno, in tre configurazioni differenti: 8/128GB a 799 euro, 8/256GB a 849 euro e 16/512GB a 929 euro. Per festeggiare il lancio del device, l’azienda ha lanciato la promo Free Upgrade, proponendo la versione 8/256GB a 799 euro, mentre la 16/512GB a 849 euro.