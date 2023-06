Asus Zenfone 10, renders rivelano design e colorazioni

Il noto produttore Asus continuerà la sua strategia e presenterà ufficialmente il suo nuovo smartphone top di gamma dalle dimensioni compatte. Come sappiamo, si tratta del prossimo Asus Zenfone 10 e sarà presentato in veste ufficiale durante un evento che si terrà il prossimo 29 giugno 2023. Ora abbiamo avuto una ulteriore conferma del design e delle colorazioni che saranno disponibili grazie a delle nuove immagini renders ufficiali.

Asus Zenfone 10 in dirittura d’arrivo, ecco il design e le colorazioni ufficiali

Fra non molti giorni il noto produttore Asus toglierà i veli sul suo nuovo gioiellino. Come già detto in apertura, stiamo parlando del prossimo smartphone compatto top di gamma, ovvero Asus Zenfone 10. In queste ultime settimane sono già emerse numerose informazioni dettagliate, ma ora sono da poco arrivate nuove conferme riguardo al design.

Nel corso delle ultime ore sono infatti state pubblicate in rete nuove immagini renders ufficiali di questo nuovo device. È stato dunque confermato il design ufficiale, che riprenderà a grandi linee quanto fatto dall’azienda sul precedente modello. Sul retro saranno infatti presenti due zone circolari in cui saranno collocati i sensori fotografici. Sul fronte, invece, ci sarà un display compatto con una diagonale da 5,9 pollici.

Al debutto saranno poi numerose le colorazioni disponibili. Dalle immagini, possiamo infatti scoprire che le colorazioni saranno almeno cinque, ovvero Black, White, Red, Blue e Green. Quest’ultima, in particolare, era già stata spoilerata tempo fa da alcune immagini trapelate in rete. Ricordiamo che sotto alla scocca del nuovo Asus Zenfone 10 ci sarà il potente processore Snapdragon 8 Gen 2.