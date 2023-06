Whatsapp, quando il coraggio di una figlia è in grado di salvare una donna dagli abusi in casa

Una ragazzina di 12 anni ha dimostrato un coraggio straordinario, salvando la madre da una situazione di violenza domestica grazie all’uso di WhatsApp. La donna aveva precedentemente stabilito un patto con un’amica: se il marito l’avesse aggredita di nuovo, avrebbe inviato un messaggio con un segnale segreto. La figlia, avendo sentito la conversazione, ha agito prontamente quando la situazione si è presentata.

Whatsapp: un gesto di grande coraggio e forza

La storia ha dell’assurdo, ma per “fortuna” è tutto vero. Quando l’amica della donna ha ricevuto un messaggio su WhatsApp con un’emoji di un pollice in su, ha immediatamente capito cosa stava succedendo e ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, hanno trovato la donna in lacrime, con un livido sull’occhio destro. Nonostante la madre avesse cercato di minimizzare la situazione, la figlia ha insistito affinché i carabinieri arrestassero il padre.

La ragazzina aveva tentato di difendere la madre durante l’aggressione, ma non essendo riuscita a fermare l’uomo, ha deciso di inviare il messaggio di allarme. Quando i carabinieri hanno capito che l’uomo era ancora in casa, lo hanno trovato nel retro dell’abitazione mentre cercava di fuggire.

Tale storia è un esempio di come la violenza domestica possa durare per anni, spesso in silenzio. In questo caso, l’aggressore aveva colpito la moglie con due pugni alle tempie e uno all’occhio. La figlia, nel tentativo di proteggere la madre, si era messa tra i due. Questo atto di coraggio ha portato alla fine di un ciclo di violenza, dimostrando il potere di un semplice messaggio di allarme inviato tramite WhatsApp.

La violenza domestica è un problema grave e diffuso che richiede l’attenzione di tutti. Questa storia sottolinea l’importanza di avere un piano di sicurezza e di comunicazione in caso di emergenza. Inoltre, evidenzia il ruolo cruciale che possono svolgere amici e familiari nel fornire supporto e assistenza alle vittime di violenza domestica. Ricordate, la violenza non è solo fisica. Siete in grado di uscirne, noi di Tecnoandroid crediamo nella vostra forza.