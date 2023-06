Netflix: Ecco le 10 Serie tv più viste del momento

Netflix è una delle principali piattaforme Streaming più diffuse ed utilizzate al mondo. Essa vanta un catalogo di contenuti davvero vasto ed in continuo aggiornamento. Tra di questi suscitano particolare interesse le serie TV. Tra le numerosissime serie, dalle trame più varie presenti su Netflix, troviamo alcune che, più di altre, hanno raggiunto un maggior numero di consensi e visualizzazioni, poiché apprezzate particolarmente dal pubblico.

Di seguito ecco la classifica delle 10 serie TV di Netflix più seguite ed amate.

Netflix: la classifica dei fan

10. STRANGER THINGS Stagione 3

Al decimo posto troviamo Stranger Things. Una serie Fantasy che ha appassionato utenti da ogni parte del mondo con 582.100.000 ore di visualizzazioni. La storia di quattro ragazzi che incontrano Undi, una bambina nata per essere un esperimento di laboratorio. Insieme i cinque stipulano una bellissima amicizia, si troveranno ad affrontare pericolose avventure, conoscere il Sottosopra e numerosi altri personaggi a cui sarà impossibile non affezionarsi.

9. STRANGER THINGS Stagione 4

Con 619.010.000 ore di visualizzazione.

8. BRIDGERTON Stagione 1

La serie vanta di 625.490.000 ore di visualizzazione. La giovane e deliziosa Daphne debutta nella società londinese. Nominata come il diamante della regina è pronta per trovare marito. Inizia la sua selezione di corteggiatori mentre stipula un patto con un duca affascinante ma arrogante. In tutto questo il giornale scandalistico di Lady Whistledown continua a intrattenere i lettori londinesi con i suoi accattivanti gossip.

7. THE NIGHT AGENT Stagione 1

Nuovissima sulla piattaforma Netflix, la serie ha già catturato moltissimi fan con circa 626.990.000 ore di visualizzazioni. La serie segue le azioni di un agente dell’FBI invischiato in una cospirazione letale e dal coinvolgimento internazionale.

6. BRIDGERTON Stagione 2

Con 656.260.000 ore di visualizzazione. Nella seconda stagione vedremo Anthony, il fratello maggiore di Daphne, intento a trovare moglie. Invaghito inizialmente del nuovo diamante nominato dalla regina, incontra ad un tratto una nuova donna e una potentissima chimica scoppia a prima vista.

5. LA CASA DI CARTA

Con 792.230.000 ore di visualizzazioni.

Un uomo, chiamato il professore, seleziona 8 criminali per il furto del secolo. Rapinare la Zecca dello stato. Su Netflix troviamo tutte e cinque le stagioni della serie, che ha catturato fan da ogni parte del mondo.

4. DAHMER

Con 856.270.000 ore di visualizzazioni. La serie è tratta dalla vera storia del pericoloso serial killer e cannibale Jeffrey Dahmer.

3. MERCOLEDÌ

Con 1.237.150.000 ore di visualizzazioni. La serie ha come protagonista Mercoledì Addams. La famosa ragazzina oscura della famiglia Addams, si troverà a frequentare una nuova scuola privata, la NeverMore, tra le cui mura si nascondono segreti celati per anni, che Mercoledì tenterà di portare allo scoperto.

2. STRANGER THINGS Stagione 4 Parte 2

Con 1.352.450.000 ore di visualizzazioni.

1. SQUID GAME

Con 1.650.450.000 ore di visualizzazioni. La serie coreana ha avuto un successo mondiale. Un gruppo di 456 giocatori si sfidano tra di loro attraverso giochi per bambini per la vincita di un montepremi finale. Non sanno però che la sconfitta sarà pagata con la morte.