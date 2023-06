La Fiat Topolino è pronta a sfrecciare sulle nostre strade!

Tante sono state le indiscrezioni ma pare che stia finalmente per arrivare. Nell’immagine in calce all’articolo, potete vedere la nuova Fiat Topolino, un bellissimo quadriciclo leggero a due posti che può essere guidato a partire dai 14 anni di età.

Ad oggi, non sono state rese note le specifiche tecniche. Tuttavia, pare sia sicuro che queste verranno basate sulla Citroen Ami, saranno dotate di un motore elettrico da 8 CV e verranno alimentate da una batteria da 5,5 kWh capace di assicurare un’autonomia in città di circa 70 km.

Anche per quanto riguarda le dimensioni, dovrebbero essere le medesime: lunghezza 241 cm, larghezza 139 e 153 cm di altezza.

Fiat Topolino, sta arrivando il nuovo quadriciclo a motore super leggero

Come accade nel caso della sua “sorella” francese My ami Buggy, la carrozzeria della nuova Fiat Topolino è del tipo spiaggina, ossia è priva di portiere ed ha il tetto in tela, applicabile probabilmente come optional.

I richiami alla Dolce Vita deli anni Sessanta sono davvero tanti: si parte dal disegno dei cerchi in lega “piani”, per poi passare per la trama a righe del tessuto che funge da rivestimento della plancia, fino poi ad arrivare alle corde utilizzate per delimitare l’accesso in auto. Un altro fiore all’occhiello è sicuramente il colore verde pastello.

Il prezzo della nuova Fiat Topolino non è stato ancora annunciato. Sappiamo però che il suo nome è stato scelto da Fiat per ricordare la prima 500, che venne soprannominata per l’appunto Topolino quando fu prodotta dal 1936 al 1955. Fu molto famosa anche per essere una delle prime citycar della storia.