Mini PC Intel Alder Lake Ν95 ancora in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo il Mini PC Intel Alder Lake N95 ad un prezzo ancora scontato. Un mini pc è un computer desktop di dimensioni molto ridotte rispetto a un portatile, ma è l’ideale per chi ha poco spazio ma vuole tutte le funzionalità.

Se stai cercando un computer economico per svolgere attività di tipo multimediale, come la visione in streaming di serie TV, la navigazione in Internet o il giocare ai tuoi titoli preferiti, certamente avrai sentito parlare dei mini PC, dispositivi estremamente piccoli ed economici, ma molto potenti. Scopriamo le caratteristiche.

Mini PC Intel Alder Lake N95 in offerta su Amazon

Il computer mini è, appunto, un computer desktop, ma di dimensioni ridotte rispetto al classico portatile. Ridotte non sono soltanto le proporzioni, lo sono anche i consumi energetici e soprattutto i prezzi, a partire da meno di 100 euro.

Sono talmente tanti i modelli in commercio che, per coloro che non si intendono di tecnologia, può risultare piuttosto complicata la scelta. Le varie tipologie di mini pc si differenziano, infatti, in base alle caratteristiche tecniche, tra cui quelle relative al processore, allo storage interno e ad altri dettagli come il numero di porte. Di conseguenza, i prezzi possono essere piuttosto differenti tra un modello e l’altro.

Oggi vi proponiamo, a 209 euro invece di 399.99 euro questo Mini PC con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, Windows 11 Pro installato. Grazie alla doppia Porta Gigabit Ethernet, questo mini computer è perfetto per il collegamento in rete e il trasferimento di dati tra dispositivi. Andate a scoprire tutti i dettagli seguendo questo link.