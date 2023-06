Aspirapolvere senza fili Proscenic i10 in super offerta

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo l’aspirapolvere senza fili Proscenic i10 ad un prezzo molto interessante, scontato del 30% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di un aspirapolvere compatto e leggero, facile da trasportare e semplice da pulire, proposto solamente a 139 euro invece di 199 euro. Scopriamo maggiori dettagli.

Aspirapolvere Proscenic i10 in offerta su Amazon

L’aspirapolvere in questione incorpora un potente un potente motore brushless da 350w, che può generare una potenza di aspirazione fino 25000pa per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia. Dispone di ben 8 celle batterie ad alta capacità, batteria rimovibile e carica rapida, 2-2,5 ore di ricarica e fino a 50minuti di funzionamento, abbastanza per pulire l’intera casa.

Può essere controllato con lo schermo touch che permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria e mostra eventuali codici di errore. È molto facile da usare. Si usa su diversi tipi di pavimento, l’aspirapolvere può aumentare da solo la potenza di aspirazione per aspirare efficacemente sporco e polvere.

Il venditore inoltre sulla piattaforma specifica che, in caso di problemi, rimane disponibile per gli utenti che lo acquisteranno con il suo servizio clienti. Seguite questo link per maggiori dettagli.