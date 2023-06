Amazon: Bosch Set Da 103 Pezzi Di Punte ad un prezzo super

Siete fan del fai da te? il vostro hobby è quello di tenere un trapano/avvitatore in mano? vi piace fare dei lavoretti a casa ? oggi abbiamo il prodotto giusto che fa per voi ad un prezzo incredibile.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un set di ben 103 punte per trapano e avvitatore di marca Bosch ad un super prezzo. Solo 24.90 euro, praticamente 24 centesimi di euro per punta. Ecco i dettagli.

Bosch set di 103 punte a meno di 25 euro su Amazon

Nel kit sono contenute punte per il legno, metallo e pietra di diverse misure, una sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola.

Le punte sono particolarmente indicate per la foratura di legno, metallo e pietra; per la foratura del metallo si consiglia l’uso di liquido di raffreddamento. Inoltre sono idonee con tutti i trapani cordless o a filo, per l’utilizzo portatile o fisso, con sistema a codolo cilindrico, nonché avvitatori a impulsi.

Sicuramente un ottimo prezzo per il prodotto offerto, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale della piattaforma seguendo questo link.