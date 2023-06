Netflix: Le 5 serie TV più viste del momento

Netflix, la piattaforma streaming più diffusa al giorno d’oggi vanta più di 220 milioni di iscritti da tutto il mondo.

Con la sua lista di serie TV, film, documentari e cartoni animati sempre aggiornati, Netflix è in grado di soddisfare le esigenze e i desideri di ogni tipo di spettatore.

Tuttavia alcune serie più di altre riescono ad ottenere un elevato successo e popolarità . Tra di esse vi elenchiamo di seguito le cinque serie TV più attese e seguite del 2023.

Netflix, le serie TV più consigliate

BLACK MIRROR

Dopo due anni di attesa Black Mirror sbarca di nuovo sulla piattaforma Netflix con la sua sesta stagione, composta da cinque episodi dalla durata di circa un’ora ognuno. Come ogni episodio tipico della serie, non vi è un ordine prestabilito da seguire per poterla guardare. Una grande caratteristica della nuova stagione è sicuramente il fatto che, in ogni episodio, possiamo trovare attori conosciuti e molto acclamati dal pubblico. Inoltre le trame di Black Mirror, come sempre, non deludono mai. Preparatevi dunque a rimanere con gli occhi sullo schermo e ad essere minuziosamente sorpresi per i colpi di scena che vi attenderanno a ogni puntata.

I SEGUGI

Si tratta di una serie TV coreana di otto episodi, dalla durata di più di un’ora ognuno.

La serie, già dalla sua prima stagione che vediamo oggi pubblicata su Netflix, ha riscosso immediatamente un ampio successo. Il protagonista è un giovane pugile Coreano che si trova ad affrontare un orrendo sicario che minaccia sua madre e la distruzione del loro ristorante. Il giovane stringerà poi amicizia con un altro ragazzo esperto nel pugilato, e i due insieme si metteranno alle dipendenze di un benefattore e tenteranno di porre finalmente fine alle iniziative criminali dell’usuraio.

RIVERDALE

Arriva su Netflix la sesta stagione dell’omonima serie, che vede gli adolescenti Betty, Archie, Veronica e Jughead alle prese con situazioni del tutto nuove. La stagione 6 si compone di 22 episodi dalla durata di 40 minuti ognuno. Ed inizia con l’intento di Archie e Betty di continuare la loro relazione romantica mentre si trovano catapultati da un giorno all’altro in una realtà parallela.

VALERIA

Arriva la terza stagione di Valeria. La serie, tratta dai famosi romanzi di Elisabet Benevent, descrive la vita di una giovane scrittrice che sta vivendo un periodo di crisi creativa e coniugale. A darle sostegno saranno le sue tre migliori amiche, anche loro alla ricerca di se stesse.

MANIFEST

Manifest ritorna con la quarta stagione, di 20 episodi dalla durata di poco più di un’ora ognuno. La serie, che racconta le vicende di alcuni passeggeri di un volo che ritornano a casa dopo anni dal loro decollo, riprende da dove si era interrotta l’ultima puntata della terza stagione. Ovvero Michaela inizierà ad indagare su una chiamata, mentre Ben continuerà a battersi con tutte le sue forze per le sue idee.