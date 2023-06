Vodafone vuole avvicinarsi il più possibile alle altre realtà del territorio, sopratutto gli MVNO che nell’ultimo periodo sono stati in grado di ridurre al massimo la spesa finale degli utenti, per questo motivo ha rinnovato una delle serie più amate del momento: Vodafone Silver.

L’attivazione delle promo facenti parte della serie, è possibile in esclusiva assoluta nei negozi fisici, oppure su invito direttamente recandosi personalmente nei singoli negozi. La portabilità, come al solito del resto, è strettamente obbligatoria, ciò sta a significare che il consumatore finale deve spostare il proprio numero di telefono da un’azienda all’altra, per poter richiedere a tutti gli effetti la promo.

Vodafone, quali sono le promozioni da attivare

Le offerte pazze in casa Vodafone abbracciano più che altro le Silver, una gamma molto amata dal pubblico, anche se presenta, come abbiamo già visto, importanti limitazioni in fase di attivazione. Le promozioni disponibili sono sostanzialmente due e presentano prezzi differenti: 7,99 e 9,99 euro al mese.

Nel primo caso incrociamo un’offerta che propone al pubblico l’accesso a 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G, affiancati da infiniti minuti e SMS. Volendo aggiungere 2 euro alla spesa, si può comunque pensare di mettere le mani su una promozione da 200 giga di traffico al mese, sempre con navigazione 4G, ed anche infiniti SMS e minuti utilizzabili verso tutti.

A prescindere dalla promo attivata, ricordiamo che comunque entrambe possono essere richieste nei negozi fisici e non presentano vincoli contrattuali.