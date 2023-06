I conti correnti sono sempre più a rischio, al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano a dover fare i conti con numerose truffe, pronte a mettere letteralmente in pericolo il denaro presente sugli stessi, nel momento in cui non si dovesse prestare la giusta attenzione al fenomeno.

Le problematiche di cui vi andremo a parlare, è importante ricordarlo, non dipendono direttamente dalle banche, le quale a loro volta sono vittime del meccanismo di phishing, poiché alla fine è lo stesso utente a fornire i dati di accesso. L’istituto di credito può ben poco, se non continuare a pubblicare alert con i quali mettere effettivamente in guardia i consumatori finali.

Se premete questo link vi troverete collegati al canale Telegram di TecnoAndroid, sul quale trovare le offerte e tanti coupon gratis da utilizzare su Amazon.

Truffe, i conti correnti sono in serio pericolo

Tutti devono sapere che le banche non inviano messaggi di posta elettronica, ancora meno SMS, con link interni da premere per collegarsi al proprio account. Nel caso in cui vi trovaste in una simile situazione, ricordatevi che si tratta a tutti gli effetti di una truffa, un tentativo di un malvivente di carpire i vostri dati sensibili per utilizzarli a sua volta.

Seguendo le indicazioni che trovereste nel messaggio, andreste a collegarvi ad un sito che solo a prima vista sarebbe identico all’originale, in quanto sarebbe salvato su un server gestito dal malfattore, il quale a sua volta avrebbe libero accesso a tutti i dati effettivamente digitati. L’unica cosa da fare, in questo caso, è cancellare subito il messaggio, senza dargli seguito.