Non è la prima volta che si parla della serie animata “I Simpson” come “indovino dei giorni nostri”. Questa è infatti famosa per le sue presunte previsioni del futuro, e un recente episodio ha attirato l’attenzione in seguito al disastro del sottomarino Titan. Tuttavia, lo sceneggiatore e produttore Mike Reiss ha smentito queste affermazioni.

Sottomarino Titan: tra previsioni e casualità

Nell’episodio “Simpson Tide” del 1998, Homer Simpson e Faribanks scoprono il relitto di una nave affondata piena di tesori. La situazione diventa pericolosa quando Homer si perde e rimane intrappolato in una barriera corallina, svenendo e risvegliandosi dal coma giorni dopo. Questa trama ha portato alcuni fan a credere che l’episodio avesse previsto il disastro del Titan.

Reiss, che ha effettivamente effettuato un’immersione per vedere il relitto del Titanic, ha smentito queste speculazioni. Ha spiegato che l’episodio era stato ispirato dal film “Crimson Tide” del 1995, con Denzel Washington e Gene Hackman. “Abbiamo scritto quell’episodio perché il film ‘Crimson Tide’ era appena uscito”, ha detto Reiss, sottolineando che non prevedono il futuro.

Come ben sappiamo, non è la prima volta che “I Simpson” vengono associati a presunte previsioni del futuro. Ad esempio, un episodio del 2001 aveva mostrato Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, anni prima che ciò accadesse realmente. Ma non finisce qui, perché il cartone animato riuscì a prevedere anche il crollo delle Torri Gemelle e l’arrivo del Covid. Nonostante queste strane coincidenze, gli autori della serie continuano a smentire qualsiasi intento predittivo, sottolineando che si tratta di pura casualità o, al massimo, di satira sociale.