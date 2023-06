Marvel Secret Invasion: la sigla interamente generata da IA

Lo scorso 21 Giugno è stato rilasciato il primo episodio della nuova serie TV targata Marvel, stiamo parlando di Secret Invasion, il contenuto dedicato a Nick Fury ritrovatosi ad affrontare l’invasione Skrull che, stanchi di aspettare per il mantenimento della promessa di una nuova casa, hanno deciso di conquistare la Terra.

Il nuovo contenuto offre un dettaglio mai visto prima d’ora, infatti la sigla d’apertura è stata generata interamente da un’Intelligenza Artificiale, una decisione decisamente inconsueta per quanto riguarda un contenuto audiovisivo, il regista e produttore esecutivo Ali Selim ha spiegato il perché di questa scelta.

Investitura meritata

Stando alle dichiarazioni del regista, la scelta della sigla è legata al fatto che quest’ultima nelle sue immagini, richiama in modo emblematico la capacità Skrull di cambiare forma, elemento che ha subito conquistato Selim portandolo a scegliere la sigla senza nemmeno conoscerne la tecnologia alle spalle.

Si tratta di una scelta criticata da molti utenti che hanno visto la creatività umana messa da parte in favore del pragmatismo dell’Intelligenza Artificiale la quale inghiottita una descrizione ha restituito un prodotto che al massimo necessitava di qualche correzione qua e la, ma per il regista ciò andava più che bene, in quanto volevano un video che rappresentasse la serie prodotta.

Si tratta di una piccola pietra miliare dalla doppia faccia, una chiara che mostra le potenzialità dell’IA, una oscura che ancora un volta fomenta la paura di essere soppiantati da queste nuove tecnologie, con il risultato di perdite di lavoro continue e multiple che le persone ovviamente temono.