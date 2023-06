Il WiFi gratis è il sogno di ogni internauta, rappresenta l’ideale su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse avere sempre a disposizione una connessione internet attiva, ma non si volesse spendere nemmeno un centesimo. Consapevole dell’importanza di avere sempre la rete, sopratutto nel 2023, il Ministero dello Sviluppo Economico ha da qualche anno attivato un progetto molto interessante, che prende il nome di Piazza WiFi Italia.

Tutto ha avuto inizio il 23 gennaio 2019, giorno nel quale sono iniziati i lavori, per mano di Infratel Italia, a cui ha avuto seguito l’intervento di TIM, riguardanti la posa delle infrastrutture nei primi comuni aderenti all’iniziativa. L’idea è molto nobile, creare una rete Wifi completamente gratuita ed interconnessa in tutti i borghi d’Italia, portando così la connessione anche in aree più remote e sperdute, dove sarebbe al contrario difficile poter navigare rapidamente o liberamente.

WiFi Italia, la risposta dei Comuni

Al momento attuale sono più di 3mila i Comuni che hanno deciso di aderire, con la posa di poco più di 10mila hotspot su tutto il territorio, sebbene comunque i numeri siano in forte e costante crescita (collegatevi qui per maggiori informazioni). Nell’eventualità in cui vi trovaste in una zona compresa nel servizio, dovete collegarvi a wifi.italia.it, effettuare la registrazione, e poi potrete tranquillamente navigare sui siti che desiderate, senza vincoli ed una buona velocità di connessione.

La speranza è che un giorno si possa davvero fruire liberamente di una rete WiFi pubblica completamente gratuita.