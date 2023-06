Wifi Lento, colpa delle lampadine secondo gli esperti

Avere il Wifi lento è una delle situazioni più fastidiose e purtroppo più frequenti al giorno d’oggi. La connessione Wifi è, infatti, necessaria per accedere a Internet, utilizzare dispositivi, connettersi con altre persone e così via. Per questo, nei casi in cui il Wifi risulta essere troppo lento ne risentono tutte queste attività.

Tuttavia, non tutti sanno che, le prestazioni del router, possono essere influenzate e danneggiate a causa della sua vicinanza ad oggetti specifici.

Wifi: gli oggetti che ne destabilizzano il funzionamento

Di seguito, riportiamo alcuni utili consigli su dove poter posizionare il proprio router senza avere problemi. Inoltre, grazie alle opinioni di alcuni esperti, forniremo la risposta che cercate per risolvere, una volta per tutte, i problemi di lentezza della vostra rete Wifi.

È assolutamente sconsigliato tenere il router in cucina , vicino a elettrodomestici, acqua, cavi elettrici, fonti di calore, tubature e così via.

, vicino a elettrodomestici, acqua, cavi elettrici, fonti di calore, tubature e così via. Tenere lontano il router e anche da specchi o dalle pareti di casa se queste sono troppo antiche. Infatti le lamine di metallo presenti negli specchi possono assorbire il Wifi e trattenerlo, determinando quindi la lentezza della connessione.

o dalle se queste sono troppo antiche. Infatti le lamine di metallo presenti negli specchi possono il Wifi e trattenerlo, determinando quindi la lentezza della connessione. Non genere il router in posizioni troppo basse , circondato da oggetti occlusivi o in luoghi troppo chiusi , come all’interno di un armadio.

, circondato da oggetti occlusivi o in luoghi , come all’interno di un armadio. Sconsigliati anche i luoghi aperti, a causa del sole e dei colpi di calore che possono definitivamente distruggere il vostro dispositivo.

Gli esperti, hanno svolto una serie di ricerche, per individuare gli oggetti che, più di tutti, influenzano in maniera negativa sulle prestazioni e sulla velocità del WiFi. Al di là di quanto ci si sarebbe mai aspettato, è stato riscontrato che la vicinanza del router alle lampadine, in particolare quelle alogene, ne provoca un inevitabile lentezza di connessione, esso sono infatti biechi vampiri del WiFi.

A tal proposito, gli studiosi consigliano di tenere il router in un posto alto, preferibilmente al centro della casa lontano da lampade e lampadari e da tutti gli altri oggetti sopracitati.