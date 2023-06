Un trucco WhatsApp può innalzare di molto il livello della privacy delle vostre chat, andando difatti a migliorare, e non di poco, la condivisione dei messaggi con amici e parenti, avendo infatti la certezza di non incappare in diffusioni improprie delle conversazioni.

La funzione a cui facciamo riferimento prende il nome di messaggi effimeri, un qualcosa di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso dei mesi precedenti, e che a tutti gli effetti pensavamo venisse integrata nell’app in futuro, e non che fosse già disponibile da oggi (almeno su Android). Il suo scopo è migliorare appunto la privacy delle conversazioni, semplicemente andando a permettere al mittente di impostare un intervallo temporale di disponibilità del messaggio, al termine del quale verrà completamente rimosso dai server di WhatsApp (oltretutto non è possibile effettuare alcuno screenshot dello stesso, né inoltrarlo).

WhatsApp, come fare per inviare messaggi che si autodistruggono

L’iter da seguire per riuscire ad inviare messaggi che si autodistruggono è davvero molto semplice, è alla portata di tutti e non richiede l’installazione di alcun software aggiuntivo. La prima cosa da fare è aprire l’applicazione di WhatsApp, selezionando una qualsiasi chat di riferimento; fatto questo, premete i tre puntini nella parte alta dello schermo, selezionando successivamente la corrispettiva voce “Messaggi Effimeri”.

Nel momento in cui vi troverete nella nuova schermata, potrete selezionare il timer al termine del quale il messaggio si autodistruggerà, impostandolo tra un minimo di 24 ore ed un massimo di 90 giorni. Di base l’opzione è attiva sulla singola chat, ma può essere estesa anche a tutte le altre.