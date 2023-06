Anche Kena Mobile ad oggi è in grado di battere le altre aziende che si occupano di telefonia mobile. Il tutto avviene in maniera estremamente naturale e semplice visti i contenuti su cui gli utenti che scelgono il gestore possono basarsi tutti i mesi. Facendo un rapido confronto con tutti gli altri gestori virtuali, questo è forse il provider che riesce a tenere più alta la qualità. Ovviamente si tratta di una delle sue prerogative, visto che ce ne sono delle altre. Queste consistono nel riuscire a concedere al pubblico la possibilità di avere tantissimi contenuti ma soprattutto un prezzo estremamente basso tutti i mesi.

A rubare però il palcoscenico a tutte le altre offerte mobili ci starebbe pensando una soluzione in particolare che prenderebbe il nome di STAR. Kena Mobile sta ottenendo grandi risultati con questa nuova tariffa, la quale si fa portatrice di risparmio e di grande quantità.

Kena Mobile, la nuova offerta è un regalo: al suo interno ecco 130 giga al mese con tutto senza limiti

Bisogna partire subito con la grande promozione che Kena Mobile lega all’offerta STAR. Gli utenti che dal 22 giugno attivano questa nuova soluzione, potranno avere il regalo 200 giga per 60 giorni oltre al costo di attivazione praticamente gratuito.

In più, scegliendo la ricarica automatica, si potranno avere ogni mese 50 giga in regalo.

La STAR al suo interno include 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti verso qualsiasi numero e 130 giga per navigare sul web in 4G. Il prezzo mensile è di soli 6,99 € al mese per sempre.