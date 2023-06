Kena Mobile è il gestore virtuale più forte, 130GB sono quasi gratis

Tutti i provider che si stanno occupando di telefonia mobile negli ultimi tempi, stanno dimostrando di avere tante soluzioni. Uno dei più importanti è quello che domina tra i gestori virtuali, ovvero Kena Mobile. Le sue offerte sono un concentrato di qualità, quantità e risparmio e tutti gli utenti se ne sono ormai resi conto. I prezzi infatti sono i migliori sul territorio italiano.

Ora c’è una campagna ben precisa, la quale mira a portare della sua parte tanti nuovi utenti. Non sarà di certo semplice vista la grande concorrenza da parte dei gestori, soprattutto di quelli più blasonati che sono riusciti pian piano a diventare un punto fisso nella vita degli utenti alla ricerca di un provider. Per tale motivazione Kena Mobile sta proponendo sempre le sue migliori offerte, quelle piene di contenuti e soprattutto dai prezzi molto bassi che durano per sempre.

Kena Mobile, la promo da 130 giga è ancora disponibile con il solito prezzo mensile

In primo luogo, bisogna chiarire che i gestori virtuali ad oggi non si discostano più di tanto dai provider MNO. La qualità di rete è pressoché uguale, soprattutto dagli ultimi mesi in avanti.

Kena Mobile è ora in grado di offrire una promo senza precedenti, la quale al suo interno vanta contenuto eccezionali. Si tratta della promo STAR, che negli ultimi mesi è stata in grado di battere ogni forma di concorrenza.

Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS disponibili. Infine ecco 130 giga in 4G+ ogni mese, il prezzo è di 6,99 € per sempre.