Tante occasioni si nascondono dietro l’angolo, l’Amazon Prime Day sta ufficialmente per arrivare, e con esso anche i prezzi più bassi dell’anno per milioni di utenti su tutto il territorio nazionale. In questi giorni l’azienda di e-commerce ha ufficializzato le date, lanciando le prime interessanti offerte.

L’amazon Prime Day 2023 si terrà l’11 ed il 12 luglio, sono un martedì ed un mercoledì per la cronaca, con inizio precisamente alle 00.00 dell’11 luglio, e termina alle 23:59 del 12 luglio. Sebbene la campagna promozionale abbia una durata effettiva di 48 ore, è bene ricordare che le offerte potrebbero terminare anzitempo, infatti le scorte messe a disposizione sono limitate, il consiglio è sempre il solito: se vi interessasse qualcosa, acquistatelo subito.

Amazon Prime Day, i primi sconti

Data la distanza dal giorno di avvio dell’evento, ad oggi è molto difficile riuscire a capire quali potranno essere le offerte più importanti, tuttavia è bene sapere che Amazon ha avviato un lento avvicinamento all’evento, lanciando varie campagne che possano a tutti gli effetti coinvolgere più utenti possibili, o meglio i servizi del brand che spesso non vengono sfruttati a fondo.

Il primo fra tutti è Kindle Unlimited, coloro che si collegheranno a questo link avranno pieno diritto a ricevere 90 giorni di utilizzo gratuito del servizio; in secondo luogo, Amazon ha deciso di spingere molto su Music Unlimited, per l’occasione vuole regalare 4 mesi di utilizzo a costo zero, basterà infatti collegarsi qui.