Vodafone è più forte di TIM e Iliad, le Silver hanno fino a 200GB

Le nuove offerte di Vodafone sono arrivate con l’obiettivo di battere la concorrenza recuperando gran parte dei clienti persi, basando tutto sulla grande quantità di contenuti e sul grande risparmio. Queste sono solo alcune delle prerogative su cui Vodafone si basa all’interno delle sue promo che sono due.

Come obiettivo quindi il gestore anglosassone si prefissa quello di far rientrare più utenti possibili, premendo sul risparmio e sulla grande quantità dei contenuti. Un aspetto da non sottovalutare e poi certamente quello della qualità, tipica di Vodafone. In basso c’è una panoramica generale su tutte le migliori offerte del momento

Vodafone: queste sono le due offerte Silver che ogni mese offrono tutto per pochi euro

Nessuno avrebbe mai creduto possibile una situazione come questa: Vodafone sta tenendo i prezzi talmente bassi che spesso gli utenti pensano si tratti di una truffa. In realtà i messaggi che stanno arrivando in questi giorni servono a far rientrare tutti i vecchi clienti, i quali potranno approfittare di un costo mensile molto più basso del solito.

Prendendo in esame la prima offerta della gamma Silver, si nota subito il grande risparmio: costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi, così come 150 giga in 4G per navigare. Questo prezzo sarà disponibile solo per coloro che adotteranno la modalità di pagamento Smart Pay.

Stesso vale anche per la seconda offerta, la quale costa 9,99 € al mese per chi rientra. Al suo interno minuti e messaggi senza alcun limite e 200 giga per navigare in internet.