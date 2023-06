Una nuova funzione risulta essere oggi perfettamente fruibile da tutti gli utenti di WhatsApp, almeno quelli con l’app Android, di cui davvero si è parlato pochissimo. Non annunciata ufficialmente, è facilmente raggiungibile con qualche piccolo accorgimento, da scoprire e studiare assieme.

Nel corso dei mesi sicuramente avete sentito parlare dei messaggi effimeri, spesso definiti anche messaggi che si autodistruggono; parliamo a tutti gli effetti di chat all’interno delle quali il testo viene inviato con un timer di autodistruzione, al termine del quale tutti i messaggi vengono automaticamente cancellati dai server di WhatsApp, risultano essere completamente irrecuperabili. Per elevare ancora di più il livello della privacy, gli sviluppatori hanno poi giustamente pensato di impedire al destinatario di effettuare uno screenshot, così da non divulgare ciò che è stato inviato.

Ricevete gratis sullo smartphone le offerte Amazon in esclusiva, le potete avere solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, così da scoprire anche tanti coupon.

WhatsApp, ecco come fare

Pochi utenti, tuttavia, sono a conoscenza del fatto che già da oggi è possibile inviare i messaggi effimeri, infatti la funzione risulta essere presente tra le impostazioni dell’app di messaggistica istantanea, dovete solamente attivarla.

Per ottenere il risultato desiderato non vi resta che aprire WhatsApp e scegliere una chat in cui richiederla, fatto questo premete i tre puntini in altro a destra, per poi selezionare la voce Messaggi Effimeri. Dalla schermata che si apre potrete impostare l’intervallo di autodistruzione, da un minimo di 24 ore fino ad un massimo di 90 giorni. Di base l’impostazione viene attivata sulla singola chat, ma flaggando la voce nella parte bassa, potrete diffonderla anche su tutte le altre.