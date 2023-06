Tutti sappiamo la fine che ha fatto il sottomarino OceanGate Expeditions, ma molti non sanno che uno dei motivi che potrebbe aver fatto la differenza tra la vita e la morte, è un controller da 20 euro acquistabile su Amazon.

In pratica, sembra che il sottomarino era in realtà gestito da un controller per PC della Logitech, esattamente il modello F710 reperibile su qualsiasi store fisico o online per meno di 30 euro.

La vita di 5 persone, tra cio Hamish Harding, un miliardario britannico e il fondatore e CEO di OceanGate, Stockton Rush: tutte appese al filo di un controller che i ragazzi usano per giocare ai videogiochi, e non è nemmeno il top di gamma.

Non ispirava molta fiducia

L’ultima volta che è stato visto tramite i radar, si trovava nel Nord Atlantico, in una zona che poteva raggiungere una profondità di circa 13000 piedi. Il problema è che l’aria a disposizione all’interno dell’abitacolo, ad oggi è completamente terminata già da parecchie ore.

Esiste inoltre un dispositivo di emergenza che non permette all’equipaggio di aprire il sottomarino dall’interno, per questo, anche si ci fosse qualche speranza, non avrebbero modo di uscire se non aspettare i soccorsi esterni.

Ma il controller ovviamente non era l’unico problema. Già da tempo si parlava di come fosse mal costruito, si vedevano infatti all’interno secondo alcuni video della BBC delle zone che sembravano “improvvisate“, o comunque non adatte ad un sottomarino che dovrebbe costare milioni se non miliardi di dollari.

Attualmente le forze armate si stanno concentrando sul cercare di localizzare la posizione esatta del relitto e dell’equipaggio, dopodiché ci sarà un’attenta analisi che cercherà di individuare la causa dell’incidente.