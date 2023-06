TIM è letteralmente da impazzire con la nuova offerta super speciale, condita con prezzi veramente convenienti e pronti per far sognare anche il consumatore che vuole spendere il minimo indispensabile ogni mese, godendo ugualmente di giga, minuti e SMS di alto livello.

La promozione, attivabile da tutti nei punti vendita fisici, risulta essere accessibile solo per gli utenti che sono in possesso di determinati pre-requisiti, infatti al giorno d’oggi è possibile accedervi solamente in uscita da Iliad o da un qualsiasi MVNO, con annessa portabilità obbligatoria del numero di telefono.

TIM, occasioni e prezzi sempre più interessanti

I fortunati consumatori che rientrano nel campo delle TIM Power potranno davvero godere di molti contenuti, spendendo relativamente poco. La più economica della soluzione resta la TIM Power Supreme Web, una soluzione che ha un costo di soli 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo, con la quale poter accedere a 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G, con a fianco minuti e messaggi completamente senza alcun limite.

Nel caso in cui si volesse a tutti gli effetti qualcosa di più, la scelta potrebbe ricadere direttamente sulla Power 5G di TIM, una promozione che un costo di 9,99 euro (con prezzo bloccato, secondo quanto affermato dall’azienda, per due anni dall’attivazione), da pagare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. Al suo interno si trovano esattamente gli stessi contenuti della precedente, con la differenza che i giga sono solamente 50 giga, ma guadagnano la navigazione alla massima velocità disponibile: 5G.