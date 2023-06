Oltre agli smartphone della serie Galaxy A, il colosso sudcoreano Samsung si appresta a presentare un nuovo smartphone della gamma Galaxy M. Il prossimo ad arrivare ufficialmente sarà il nuovo Samsung Galaxy M34 5G. Quest’ultimo arriverà inizialmente per il mercato indiano e sembra che il suo debutto non sia poi così lontano, dato che sono apparse già le prime immagini teaser su Amazon India.

Samsung Galaxy M34 5G, il nuovo smartphone sta per arrivare

Samsung sta dunque per annunciare per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy M34 5G e, come già accennato, sono già state pubblicate le prime immagini teaser sul sito web Amazon India. I teaser in questione lasciano intravedere come sarà la parte posteriore del device.

Osservandoli, possiamo notare sul retro la presenza di tre sensori fotografici posteriori. Questi ultimi saranno collocati a semaforo sulla scocca. Sul frame laterale sembra poi che sia collocato un sensore biometrico per lo sblocco e quest’ultimo sembra essere integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento del device.

Il sito Amazon India non ha rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane erano già emersi rumors e leaks al riguardo. Secondo questi ultimi, il prossimo Samsung Galaxy M34 5G avrà sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.6 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sotto alla scocca, sembra che ci sarà invece un processore prodotto dalla nota azienda tech MediaTek, ovvero il soc denominato MediaTek Dimensity 1080.