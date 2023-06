Amazon ha appena iniziato il personalissimo avvicinamento al Prime Day, in programma lo ricordiamo l’11 ed il 12 luglio, attivando una serie di interessanti promozioni, che spingono gli utenti ad acquistare o comunque a fruire della maggior parte dei servizi effettivamente messi a disposizione.

Amazon, ecco il buono da 15 euro

Tra le varie promozioni del periodo, Amazon ha anche messo a disposizione un buono sconto del valore di 15 euro da utilizzare quando si vuole, ancora meglio durante la 48 ore di sconti. Per ottenerlo sarà necessario accedere al servizio Amazon Photos, uno spazio su cui è possibile caricare le proprie istantanee, a conti fatti non particolarmente utilizzato dal pubblico.

Dopo esservi collegati a questo link, non dovrete fare altro che scaricare l’app ufficiale sul vostro dispositivo mobile, sia esso Android o iOS, per poi decidere di caricare una fotografia qualsiasi. Fatto questo, entro breve periodo l’azienda provvederà ad elargire un buono sconto del valore di ben 15 euro, rappresentando la perfetta soluzione per coloro che vogliono fare acquisti nel periodo, oppure utilizzarli anche in un secondo momento.

Da notare che la promozione ha delle limitazioni: non sarà possibile fruirne se si ha già utilizzato il servizio in passato.