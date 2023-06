Eono è un marchio della piattaforma Amazon che è recentemente entrato nella speciale classifica dei prodotti di Elettronica più desiderati di Amazon nel mese di giugno 2023.

Un prodotto, questo, che sembra stia ottenendo positivi riscontri testimoniati proprio dall’ingresso dello stesso nella classifica dei più desiderati per la sua categoria, sempre in riferimento al mese sopra indicato. Stiamo parlando di un paio di cuffie senza fili. Ecco i dettagli.

Cuffie Eono in offerta su Amazon

La confezione delle cuffie include 1 paio di cuffie over ear con cancellazione del rumore e cavo di ricarica staccabile. Il dispositivo monta driver da 40 mm per bassi profondi e potenti; tecnologia ibrida di cancellazione del rumore. Garantiscono fino a 35 ore di riproduzione con cancellazione del rumore attiva (fino a 45 ore di riproduzione senza cancellazione del rumore). La carica completa si raggiunge in 3 ore.

Con le cuffie è possibile anche effettuare chiamate in vivavoce con connessione multipunto per semplice commutazione tra dispositivi Bluetooth. Sono molto leggere e pieghevoli, perfette per essere trasportate ovunque vogliate. Quanto appena riportato lo si legge, in modo completo, nella scheda prodotto Amazon creata dal produttore/venditore.

Se interessati al prodotto lo trovate, seguendo questo link, su Amazon al prezzo di 42.73 euro invece di 47.52 euro, scontato de 10%.