Android Auto 9.8, l’aggiornamento stabile è disponibile per il download

Solo una settimana dopo che il gigante della ricerca ha pubblicato la stessa versione per i beta tester, Android Auto 9.8 è ora disponibile per il download da parte del pubblico. Il fatto che Android Auto 9.8 abbia richiesto solo sette giorni per passare dalla versione beta a quella stabile può indicare che Google non ha riscontrato alcun problema critico con l’aggiornamento. Pertanto, la nuova versione dovrebbe funzionare senza problemi, ma sappiamo tutti che questo è più che altro un caso nell’universo di Android Auto.

Il gigante della ricerca con sede a Mountain View, in California, ha mantenuto la sua irritante pratica di rilasciare aggiornamenti stabili senza changelog. Pertanto, non sappiamo se questa versione contenga cambiamenti importanti, e dovremmo saperne di più sui miglioramenti che nasconde man mano che un numero maggiore di persone la installa.

Android Auto 9.8 contiene diversi cambiamenti

Google si è concentrata solo sul perfezionamento del sistema, dato che non sembrano esserci nuove funzioni o impostazioni in questa versione. Dal momento che l’azienda ha lavorato instancabilmente per migliorare l’esperienza utente di Coolwalk, questo ha perfettamente senso.

Coolwalk, uno dei miglioramenti più significativi di Android Auto, è stato rilasciato sei mesi dopo la data inizialmente prevista. Dopo aver ritardato il rinnovamento fino all’estate del 2022, Google lo ha finalmente rilasciato a gennaio di quest’anno. La distribuzione di Coolwalk è stata scaglionata dall’azienda di ricerca in modo da poter testare la stabilità e l’affidabilità della nuova interfaccia a scaglioni.

Il rilascio di Coolwalk non è avvenuto senza intoppi; gli utenti hanno segnalato molti problemi significativi. Almeno metà dell’interfaccia utente, compresa la barra delle applicazioni, non risponde più durante l’utilizzo. Di conseguenza, gli utenti non potevano passare da un programma all’altro o utilizzare parte dell’interfaccia utente.

A causa di tutti questi difetti, gli aggiornamenti più recenti di Android Auto si sono concentrati sul miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità dell’applicazione piuttosto che sull’aggiunta di nuove funzionalità. Lo stesso programma di rilascio scaglionato per Android Auto 9.8 può essere visto sul Google Play Store. Alcuni utenti potrebbero ricevere l’aggiornamento oggi stesso, mentre altri potrebbero dover aspettare fino a qualche settimana. Fortunatamente, la versione standalone è disponibile per il download su Google Play in questo momento per chiunque abbia uno smartphone Android.