WhatsApp, Con Questo Trucco i Tuoi Messaggi Diventano Segreti

WhatsApp, la migliore applicazione di messaggistica istantanea del momento introduce, ancora una volta, nuove funzioni e trucchi segreti dopo aver ascoltato le richieste dei suoi utenti.

Infatti, i curatori della piattaforma, hanno sempre mostrato un interesse attivo verso i consigli e le esigenze dei propri clienti. Tra queste, il tema sicuramente più dibattuto è quello della privacy.

Attualmente WhatsApp viene utilizzato in ogni aspetto della nostra vita, sia personale che professionale. Un vero e proprio archivio di discussioni, discorsi e confidenze fanno dell’app un vero scrigno di segreti. Infatti, spesso capita di legarci ad alcune conversazioni piuttosto che ad altre, e a non avere il coraggio o la voglia di eliminarle.

WhatsApp e il problema della privacy

A tal proposito gli utenti dell’app hanno da sempre mostrato la necessità di voler tenere nascoste alcuni messaggi, senza dover ricorrere all’opzione archivio, che ormai è piuttosto conosciuta e non è più considerata simbolo di sicurezza.

Per questa ragione, il gigante della messaggistica, annuncia il lancio di un trucco del tutto nuovo. Grazie a questo trucco sarà possibile rendere segrete le conversazioni a cui si è particolarmente legati o che si intendono comunque nascondere per ragioni varie.

Rendere una conversazione WhatsApp segreta è davvero molto semplice, basta seguire alcuni piccoli passi.

Come nascondere una chat

Bisogna innanzitutto aprire l’applicazione e cliccare sulla chat che si intende nascondere, premere sul nome della persona, attendere che appaia il menù a tendina, dopodiché cliccare sulla voce “lucchetto chat“.

Con questa opzione sarà possibile applicare sulle chat selezionate un sistema di sicurezza in più, come il riconoscimento facciale e l’impronta digitale. In questo modo nessuno potrà accedere alle nostre conversazioni senza il nostro consenso.

Oltre all’opzione lucchetto WhatsApp presenta anche un’altra funzione. Cliccando sulla voce “messaggi effimeri” alcune porzioni di chat, dopo un tot di tempo prestabilito verranno eliminate in automatico e non vi sarà più alcuna loro traccia sul dispositivo.