WhatsApp: Arrivano i Multiaccount, Più Profili sullo Stesso Dispositivo, Scopri Come Funziona!

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, non smette di stupire i suoi utenti con l’introduzione di funzioni sempre nuove ed importanti. A dare la comunicazione ufficiale è stato WaBetaInfo, ovvero il blog dedicato a WhatsApp, che nel suo ultimo rapporto ha confermato il lancio dell’ultimisso aggiornamento della piattaforma, ovvero il servizio multiaccount, si tratta della possibilità di accedere a più account digitali sullo stesso dispositivo.

Infatti, una delle “limitazioni’ dell’app, è proprio quella di consentire la registrazione di un singolo account per numero di telefono, ma con questa nuova funzione sarà invece possibile accedere a più profili WhatsApp,

WhatsApp e i Multi account

Proprio come accade con le altre piattaforme social, per esempio: Instagram, Facebook ed altre.

Basterà infatti, cliccare sul menù dell’ app, che aprirà una finestra su cui verranno mostrati, sottoforma di elenco, tutti gli altri account archiviati, basterà inoltre cliccare su uno di essi per avervi il definitivo accesso, se invece si desidera uscire definitivamente da un account, basterà procedere all’eliminazione di tutti i dati di registrazione che vengono salvati sul dispositivo in automatico, se lo si desidera già dal primo accesso effettuato.

La nuova funzione Whatsapp presumibilmente sarà disponibile nel corso del prossimo aggiornamento della versione Android 2.23.13.5, e non sarà applicata solo per scopi aziendali, ma tutti gli utenti avranno la possibilità di accedere a più account.

Tuttavia, queste non sono le uniche novità introdotte da WhatsApp, infatti, come sappiamo, l’applicazione è in continuo sviluppo, oltre ai multiaccount, un’ altra nuovo servizio che vedremo prossimamente sulla piattaforma è la funzione companion, che consente a più dispositivi differenti di associarsi contemporaneamente ad un unico account, avremo inoltre l’inserimento del nome utente, così che non bisognerá più dare necessariamente il nostro numero di telefono per farsi aggiungere da un nuovo contatto, videochiamate a otto persone e a ben 32 persone per quanto riguarda la versione web, oltre a numerose altre innovazioni riguardanti la qualità delle immagini, dei sondaggi,dei documenti e alla possibilità di creare canali di condivisione.

Non si è ancora certi di quali saranno le date destinate a tale debutto tuttavia, gli utenti, non vedono l’ora di provarle tutte.