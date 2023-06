Roborock S7 Max Ultra: arriva il metodo di pulizia perfetto della tua casa

Per una pulizia del pavimento davvero profonda ed efficacie, potrebbe rendersi necessaria una combinazione di tergipavimento, vibrofinitrice ed aspirazione. Il metodo di pulizia perfetto è costituito da un tergipavimento, un mopping vibrante e una spolveratura ad alta aspirazione. Se queste parole vi risultano troppo complicate, non preoccupatevi! Roborock S7 Max Ultra è l’ultimo prodotto del colosso asiatico, appena presentato, che vi semplificherà la vita.

Roborock S7 Max Ultra: pulizia all’avanguardia

Roborock ha lanciato il nuovo Roborock S7 Max Ultra, con il suo innovativo design a doppio tergipavimento che ritorna alla perfezione nella stazione base e che grazie alla sua vibrazione VibraRise ed alla potenza di aspirazione di 5500pa, garantisce una pulizia fantastica. Queste caratteristiche non solo migliorano la pulizia del pavimento, ma migliorano anche la pulizia interna della stazione base, in modo che tutta la casa sia sempre pulita.

Una soluzione alla pulizia della stazione base

La stazione base del Roborock S7 Max Ultra è dotata di tutte le funzioni necessarie per pulirsi automaticamente, raccogliere la polvere, riempire l’acqua e ricaricarsi. Solitamente, però, quando si parla di stazione base è necessario menzionare che è anche il luogo in cui è più facile che vi si crei dello sporco (mop bagnati non lavati a fondo, acque di scarico non pulite, mop non asciugati, facile formazione di batteri e odori). La pulizia della stazione base può diventare un problema, ma questo Roborock S7 Max Ultra sembra aver risolto, una volta per tutte, la questione.

Tecnologia di pulizia avanzata

Per risolvere questo problema, l’innovativo design a doppio tergipavimento di S7 Max Ultra e l’esclusivo sistema vibrante VibraRise consentono di ottenere un effetto di pulizia manuale con un doppio sistema di pulizia del panno. Il movimento a destra e a sinistra della barra di pulizia nella stazione base raschia il mop e la spazzola di pulizia automatica incorporata ruota ad alta velocità ogni minuto contro la superficie del mop, con doppio raschiamento e doppio attrito per pulire a fondo le macchie del mop.

Asciugatura e pulizia esterna

Dopo la pulizia del mop, la tecnologia di asciugatura ad aria calda a 45°C viene attivata per asciugare il serbatoio del mop e della stazione base, impedendo in modo efficace che il mop e la stazione base accumulino batteri e odori a causa dell’umidità.

Navigazione e controllo intelligente

Ma non finisce qui. Per quanto riguarda l’evitamento degli ostacoli e la navigazione, l’S7 Max Ultra è dotato dell’eccezionale tecnologia Reactive Tech per l’evitamento degli ostacoli, nonché del sistema di navigazione LiDAR, che identifica ed evita accuratamente gli ostacoli, basandosi su una mappa più dettagliata per una copertura completa del pavimento.

Controllo a distanza e personalizzazione

L’S7 Max Ultra è compatibile con l’app Roborock, che consente di controllarlo a distanza. Ad esempio, prima metterlo al lavoro, è possibile attivare le impostazioni di pulizia personalizzate tramite l’app. Non solo si può scegliere se passare lo straccio, l’aspirapolvere o entrambi, ma si può anche selezionare le stanze da pulire. In questa maniera, sarà possibile beneficiare di una casa sempre pulita.

L’app, inoltre, supporta anche funzioni smart come la personalizzazione delle zone vietate, i programmi di pulizia personalizzati, la mappatura multilivello, la mappatura 3D ed altro ancora.

Disponibilità e prezzo

Roborock S7 Max Ultra sarà disponibile su Amazon al prezzo di lancio di 949 euro, già a partire dal New Launch Event (dal 15 giugno al 21 giugno). Successivamente tornerà al prezzo originale di 1199 euro.

Per ulteriori dettagli, potete visitare il seguente link: https://bit.ly/3WT4RF7. Intanto, vi lasciamo alla presentazione ufficiale su YouTube del prodotto: