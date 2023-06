Amazon: 5 Grandi Libri Acclamati dalla Critica. Ecco Quali Sono

Amazon la più grande piattaforma e-commerce esistente al mondo offre, da sempre, un catalogo di prodotti molto ampio, dai prodotti per la casa, all’abbigliamento, agli attrezzi da lavoro e molto altro ancora.

Tutto ciò che potete pensare o desiderare di avere, quasi sicuramente sarà presente sulla piattaforma.

Tra i prodotti più richiesti ed acquistati sull’app troviamo senza dubbio i libri, a cui Amazon dedica un’apposita sezione e divisione in categorie, che si tratti di romanzi, fumetti, riviste, dizionari e tutto ciò che riguarda la parola scritta.

Amazon offre, inoltre, ai suoi utenti una lista aggiornata dei libri più venduti e letti nell’ultimo periodo, e che hanno suscitato maggiori reazioni da parte della critica.

Amazon: Titoli e Trame

A tal proposito per gli appassionati della lettura ecco la lista dei Best Sellers di Amazon.

1. Small Mercies di Dennis Lehane.

Un thriller coinvolgente che affonda le sue radici in una Boston del 1974.

La storia si concentra su due episodi in apparenza scollegati. Una donna smarrisce sua figlia che, dopo una notte trascorsa fuori non ritorna più a casa, mentre un uomo di colore viene investito da un treno. Durante la ricerca di sua figlia la donna fa delle scoperte inattese. Una storia di mafia, razzismo, lotta, famiglia e amore.

2. Hang the Moon (Appendi la Luna) di Jeannette Walls.

Una giovane donna dopo nove anni di assenza fa ritorno dalla sua famiglia, intenta a riprendersi il suo posto e a reclamare la sua eredità. Si troverà però ad affrontare un ambiente molto diverso da come si aspettava, fatto di scandali, ombre, fantasmi e segreti da tenere nascosti.

3. The great Reclamation di Rachel Hang.

Il protagonista del libro è un giovane ragazzo, Ah Boon, proveniente da un piccolo paese di pescatori della Cina. Il giovane ha un buon cuore e trascorre le sue giornate in compagnia della sua vicina di casa e migliore amica. Tuttavia, quando i due giovani diventano grandi, si trovano ad affrontare una realtà del tutto nuova. La Cina è entrata nella seconda guerra mondiale, i giovani sono chiamati a combattere per la patria. Una storia di amore, tristezza, coraggio, in cui Ah Boon si ritroverà a dover scegliere tra i suoi doveri verso la Nazione e il desiderio di tutelare la propria casa.

4. Povertà, dall’America di Mattheu Desmond.

In 200 pagine, Desmond, pone una critica alla società americana, alle continue disuguaglianze e, a come i ricchi non facciano nulla per rendere i poveri meno poveri. Una società di ingiustizie, razzista che vi farà provare un senso di rabbia ed impotenza, ma che offre molti spunti di riflessione sulla possibilità di poter porre fine alla povertà.

5. Faccia Gialla di R.F Kuang.

Si tratta di una Satira molto intelligente ed interessante per il suo genere. Il libro è incentrato sulla situazione che ogni scrittore si trova ad affrontare nel momento in cui è in programma la pubblicazione di un nuovo romanzo. L’ansia delle aspettative, l’opinione pubblica e altri temi inerenti, il tutto all’interno della comunità asiatica.