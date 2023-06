Amazon: Avviatore Emergenza per Auto in super offerta

Noi tutti viviamo con la speranza che non succeda mai nulla alla nostra auto, soprattutto quando arriva il momento di tornare a casa. Per esempio voi ce l’avete un avviatore d’emergenza sulla vostra auto nel caso la batteria sia morta?!

Non è sicuramente la prima cosa che ci viene in mente se pensiamo a cosa sia indispensabile avere sulla propria auto, eppure potrebbe sempre tornarci utile. Fortunatamente ne abbiamo trovato uno in offerta su Amazon!.

Avviatore d’emergenza per auto in offerta su Amazon

Questo alimentatore di avviamento non solamente un alimentatore, è anche un power bank compatto con capacità di 13200 mAh, in grado di caricare i tuoi telefoni, tablet o altri dispositivi e velocità fino a 2,1 amp. Car Jump Starter con 1000 ampere di corrente di picco può avviare fino 12V auto, SUV, camion o furgone (6L benzina o 5L motore diesel) in pochi secondi fino a 30 volte.

Questa batteria ausiliaria con grado di protezione IP67, resistente all’acqua e alla polvere, può essere utilizzata anche in caso di pioggia. Questo alimentatore di avviamento a salto per auto dispone di 4 modalità di illuminazione a LED (normale, SOS, strobo e spento) che è un salvavita di emergenza quando si va in campeggio, picnic, avventura all’aria aperta o indagini.

La tecnologia di sicurezza brevettata della clip della batteria intelligente ha una protezione contro le esplosioni e inversione di polarità, che impedisce alla pinza di cortocircuitare, alta temperatura, sovratensione, sovraccarico, sovra-scarica, sovracorrente e inversione di polarità, rendendo questo il pacchetto per il salto in auto è totalmente sicuro per tutti gli utenti. Viene proposto, seguendo il link, a soli 59.99 euro invece di 90 euro, scontato del 33%.