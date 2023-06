Samsung Galaxy Z Flip 5: tutto quello che sappiamo sul pieghevole in arrivo

L’evento Galaxy Unpacked del prossimo mese sarà ricco di nuovi dispositivi, la maggior parte dei quali sono stati ormai interamente mostrati dalle immagini emerse in rete in questi ultimi giorni. Le più recenti sono state diffuse dal noto leaker Evan Blass e molto probabilmente, anche in questo caso, si tratta di immagini che saranno impiegate da Samsung per la pubblicizzazione dei dispositivi. Alcuni render pubblicitari sono già trapelati la scorsa settimana mostrando il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 da diverse angolazioni.

I due pieghevoli saranno sicuramente i protagonisti principali dell’evento Samsung ma soltanto lo smartphone a conchiglia potrebbe risultare effettivamente innovativo. Le informazioni trapelate fino ad ora, infatti, ritengono che il Galaxy Z Fold 5 presenterà qualche aggiornamento tecnico ma sarà esteticamente identico al suo predecessore; e che il design degli smartwatch di nuova generazione accoglierà scarse novità.

Samsung Galaxy Z Flip 5: il display esterno sarà rinnovato!

Quest’anno il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe essere l’unico pieghevole evidentemente rinnovato dall’azienda. Il display esterno sarà ridimensionato e saranno introdotte numerosissime funzionalità.

Samsung continuerà a dotare il dispositivo di un display interno AMOLED da 6,6 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz ma, per quel che riguarda il display secondario, dovrebbe abbandonare il pannello esterno da 1,9 pollici per proporre il suo smartphone con un display da 3,4 pollici. L’immagine permette di notare come il pannello occupi l’intero spazio esterno dello smartphone lasciando posto esclusivamente ai due sensori fotografici.

L’aumento delle dimensioni del display secondario non sarà fine a se stesso poiché Samsung potrebbe introdurre svariate funzionalità, tra le quali il supporto all’app Maps, Messaggi, YouTube e tanto altro. Gli utenti potranno così utilizzare il loro Galaxy Z Flip 5 per visualizzare e rispondere ai messaggi, ascoltare musica o ricevere informazioni stradali senza dover necessariamente far ricorso allo schermo principale.

La scheda tecnica del Galaxy Z Flip 5 non è più un segreto. Samsung adotterà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W e alla ricarica wireless a 10W. Il comparto fotografico a due sensori avrà un principale da 12 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel; mentre la fotocamera interna sarà costituita da un unico sensore sempre da 12 megapixel.

Galaxy Unpacked: data dell’evento e dispositivi in arrivo!

La data dell’evento Galaxy Unpacked non è stata ancora comunicata da Samsung ma è quasi certo che la giornata scelta dall’azienda per la presentazione dei suoi dispositivi sia il 26 luglio. Alcune voci indicano, inoltre, l’11 agosto come data nella quale avverrà il lancio nei Paesi occidentali ma anche in questo caso si tratta di un’informazione che necessita conferme.

Samsung provvederà presto con la comunicazione ufficiale ma ecco la lista di dispositivi che, quasi sicuramente, avremo modo di conoscere: