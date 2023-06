La visione gratuita dei contenuti di Sky e DAZN mette sempre più a rischio gli utenti, il mondo dell’IPTV è sotto stretta osservazione (giustamente) da parte dei Governi mondiali, proprio perché il giro d’affari che si nasconde alle sue spalle porta un grave deficit finanziario per le realtà coinvolte.

Solamente in Italia sono oltre 10 milioni gli utenti che si pensa possano fruire dei servizi IPTV, con perdite superiori al miliardo di euro; introiti mancanti che provocano un disservizio sia per le aziende, che per gli stessi abbonati, in quanto il suddetto guadagno potrebbe venire a sua volta investito per il miglioramento delle infrastrutture (e non solo).

IPTV, cosa rischiano davvero tutti gli utenti

Utilizzare l’IPTV per guardare Sky e DAZN gratis è una pratica completamente illegale, e per questo fortemente condannata dalla Legge. Secondo la normativa attuale, se scoperti potreste pagare una sanzione fino ad un massimo di diverse migliaia di euro (dipendentemente dall’eventuale recidiva), che potrebbe sfociare anche in una pena detentiva, se parliamo di coloro che trasmettono il segnale.

I primi cambiamenti attuati dal Governo Italiano vedono offrire all’AGCOM maggiori poteri, infatti potrà interrompere la trasmissione in soli 30 minuti, migliorando di molto i tempi di reazione (aspetto ritenuto fondamentale dalle Autorità). In aggiunta, a breve dovrebbe venire introdotta una nuova norma che faciliterebbe di molto il riconoscimento degli utenti che fruiscono del servizio, potendoli così individuare molto più rapidamente.