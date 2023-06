I prezzi attivati da Vodafone sono in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, in questo modo gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter approfittare di alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di spendere poco ed avere in cambio tanti giga/minuti.

Nuovi sconti speciali vi attendono proprio in questo periodo da Vodafone, il risparmio è assicurato sulla maggior parte delle promo, ma quelle appartenenti alla serie Silver sono a conti fatti le migliori. L’attivazione, in questo caso, è possibile per i provenienti da Iliad o da un MVNO, con la portabilità strettamente necessaria ed obbligatoria per l’utente finale.

Vodafone è assurda, quali sono le offerte da attivare

Partendo dalle condizioni essenziali di cui sopra, il prezzo più basso della serie è legato alla variante da 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, con cadenza appunto mensile. Il bundle messo a disposizione è molto soddisfacente, poiché permette di raggiungere addirittura 150 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, a loro volta affiancati da minuti e SMS completamente illimitati.

La spesa sale a 9,99 euro a rinnovo, nel momento in cui l’utente dovesse comunque decidere di attivare la variante più ricca di contenuti. Il minutaggio e gli SMS sono sostanzialmente gli stessi, ma in cambio il consumatore potrà avere 200 giga di traffico dati, da utilizzare liberamente sull’intero territorio nazionale.

Entrambe le promozioni, lo ricordiamo, devono essere attivate nei negozi fisici in Italia.