Lycamobile, queste offerte a basso costo sono imperdibili

Lycamobile è uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati del momento grazie a tutto ciò che offre. Da pochi giorni l’operatore ha inoltre deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte dedicate ai clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero. Si tratta di offerte mobile dal costo molto basso e letteralmente imperdibili.

Lycamobile, passa ora all’operatore con queste offerte mobile imperdibili

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile dedicate alla portabilità. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte davvero imperdibili e dal costo del rinnovo mensile davvero molto basso. Queste offerte sono divise in base all’operatore telefonico di provenienza.

Per chi proviene dagli operatori CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, ho. Mobile, Iliad, Kena, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Enegan S.p.A., Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies sono ad esempio disponibili le offerte Lycamobile PORT IN 699, 799 e 999. Tutte e tre includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Tutte e tre includono poi una quantità esagerata di traffico dati, rispettivamente pari a 150, 200 e 270 GB. Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo mensile è rispettivamente di 6,99, 7,99 e 9,99 euro.

Per chi proviene invece dagli operatori Vodafone, TIM, Spusu, WindTre e Very Mobile sono invece disponibili le offerte Lycamobile PORT IN 999, 1199 e 1299. Queste tre offerte sono uguali alle offerte precedenti. Cambia però il prezzo, che qui è rispettivamente pari a 9,99, 11,99 e 12,99 euro al mese.