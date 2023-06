Iliad Giga 150, la vecchia promo fa strada ad una ancor più conveniente

Iliad, l’operatore telefonico francese, ha recentemente concluso la sua promozione “Flash 200”, che offriva 200 GB di dati a un prezzo competitivo. Questa offerta, come molte altre promozioni di Iliad, era disponibile solo per un periodo limitato. Tuttavia, coloro che non hanno avuto l’opportunità di sfruttare la promozione “Flash 200” possono ancora beneficiare dell’offerta di riferimento dell’operatore, la “Giga 150”.

Iliad Giga 150: la promo del mese

La “Giga 150” di Iliad, disponibile al costo di 9,99€ al mese, offre un pacchetto completo di servizi, tra cui minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 5G. Questa offerta è disponibile sia per i clienti esistenti di Iliad che per i nuovi clienti, e può essere attivata sia su SIM fisiche che su eSIM.

La fine della promozione “Flash 200” coincide con il lancio delle eSIM da parte di Iliad, un’innovazione tecnologica che permette di attivare un piano telefonico senza la necessità di una SIM fisica. Questo rende ancora più facile per i clienti sfruttare le offerte di Iliad, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una SIM fisica.

In conclusione, nonostante la fine della promozione “Flash 200”, Iliad continua a offrire opzioni competitive per i clienti alla ricerca di un piano telefonico conveniente e ricco di funzionalità. Con la “Giga 150” e il lancio delle eSIM, Iliad dimostra il suo impegno a offrire servizi innovativi e convenienti ai suoi clienti. Rimanendo in tema, nel mondo della telefonia ci sono infinite promozioni e di queste, non tutte sono firmate Iliad. Tornate a trovarci per scoprire le migliori offerte del mese di Giugno.