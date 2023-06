Toyota ha svelato i prossimi piani volti al lancio di una batteria adatta ai veicoli elettrici di nuova generazione. Sarà in grado di garantire quasi 1,500 chilometri di autonomia con soli 10 minuti di ricarica.

L’azienda giapponese ha dichiarato di voler produrre la nuova batteria entro il 2027. L’obiettivo principale sarà progettarla per ottenere un tempo di ricarica di massimo 10 minuti. “Con l’evoluzione del sistema operativo dei veicoli elettrici, la batteria di nuova generazione consentirà anche la personalizzazione della guida. Particolare attenzione all’accelerazione, alla svolta e all’arresto dell’auto”.

La società ha affermato che diverse scoperte in ambito tech consentiranno di passare già alla fase di ricerca alla produzione di batterie a stato solido. Questa nuova tipologia di batteria offrirà una serie di vantaggi rispetto alle batterie agli ioni di litio attualmente utilizzate nelle auto elettriche in commercio. Nonostante i limiti di portata e di ricarica delle batterie agli ioni di litio, sono sempre state preferite rispetto a quelle a stato solido a causa di costi e durata.

Toyota sta lavorando alle nuove batterie per auto elettriche in grado di garantire 1,500 km con 10 minuti di ricarica

Toyota ha annunciato che una “svolta nel mondo tech” ha fatto la differenza a riguardo, anche se non ha specificato a quale svolta si riferisce. La società continuerà a portare avanti lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio, ma affiancandosi ai nuovi progetti per una batteria più efficiente capace di garantire più di 1.000 km di autonomia, quasi il doppio di quanto promesso della versione a lungo raggio della Model Y di Tesla. Le batterie al litio-ferro fosfato (LFP) saranno sviluppate anche come ulteriore alternativa a basso costo alle batterie agli ioni di litio e allo stato solido.

Altre innovazioni non correlate alle batterie che sono state spiegate nell’ultimo briefing includevano la tecnologia “aerodinamica ipersonica dei razzi”, nonché aggiornamenti sulla produzione mirati alla riduzione dei costi. Tra questi c’è un processo di produzione chiamato Giga casting, introdotto da Tesla per semplificare la produzione di veicoli elettrici. Il presidente della Toyota Koji Sato ha precedentemente affermato che la società è rimasta indietro nel settore dei veicoli elettrici ed è stata costretta a recuperare. Le nuove batterie potrebbe ribaltare la situazione.