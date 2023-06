Iliad annuncia il lancio della sua prima eSIM, la SIM virtuale che potrà essere utilizzata per sottoscrivere le offerte, senza obbligare l’utente ad acquistare una SIM fisica.

La praticità è sicuramente l’aspetto più positivo dell’eSIM, in questo modo non sarà più necessario continuare ad estrarla dallo smartphone, rischiando inutilmente di danneggiarla o di perderla. Senza comunque dimenticare l’essere una soluzione sostenibile, poiché non richiede l’utilizzo di imballaggi o di alcun materiale per la costruzione.

Iliad eSIM, ecco le offerte

L’installazione è semplicissima, infatti sarà necessario inquadrare il QR code fornito da Iliad nell’esatto momento in cui avverrà la sottoscrizione dell’offerta, aggiungere il codice segreto che avete ricevuto assieme al suddetto, e seguire semplici passaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata per trasferirla da un dispositivo all’altro, senza troppa fatica.

Dal sito ufficiale di Iliad è oggi possibile attivare una nuova eSIM, se siete già clienti Iliad, il passaggio sarà gratuito solo se avete attiva un’offerta da 9,99 euro, nel caso in cui questa fosse inferiore, il costo di attivazione corrisponde a 9,99 euro. Stesso discorso per i nuovi clienti, dovranno versare 9,99 euro per l’acquisto dell’eSIM.

Come anticipato, l’acquisto è possibile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, come in tutti i 38 flagship store presenti in Italia, gli Iliad Corner, o chiamando il 177. L’attivazione della nuova offerta con l’eSIM è semplicissimo, basterà spuntare la voce eSIM, ed il gioco è fatto.

Se interessati alla sottoscrizione, consigliamo comunque di recarvi il prima possibile su questo link, cosicché potrete trovare la lista completa dei dispositivi effettivamente compatibili (se avete dubbi, potrete controllare il vostro modello).