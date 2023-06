In questi ultimi giorni sono state annunciate diverse novità di rilievo in casa Microsoft. Nei giorni scorsi si è infatti tenuto il noto evento di Xbox Game Showcase 2023. In questa occasione, il noto colosso americano ha presentato ufficialmente diverse cose, tra cui un nuovo controller per la sua console da gaming e delle nuove cuffie.

Microsoft annuncia ufficialmente il nuovo controller e le cuffie Xbox Starfield Edition

Qualche giorno fa erano emerse in rete alcune indiscrezioni di un nuovo controller in arrivo per la console da gaming di casa Microsoft ed effettivamente è stato così. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft ha da poco tenuto l’importante evento Xbox Game Showcase 2023.

Protagonisti di questo evento sono stati diversi annunci, tra cui videogiochi e componenti hardware. Tra questi, è stato annunciato per l’appunto il nuovo controller per Xbox Starfield Edition. Quest’ultimo è per l’appunto ispirato al nuovo videogioco annunciato durante lo stesso evento, ovvero Starfield.

Oltre al controller, l’azienda ha anche annunciato un nuovo paio di cuffie, Xbox Wireless Handset. Anch’esse hanno un look ed un design chiaramente in tema Starfield. Il nuovo controller da gaming ha un costo di 74,99 euro, mentre le nuove cuffie hanno un costo di 124,99 euro. Ricordiamo che, oltre a questi prodotti, il colosso Microsoft ha presentato una nuova versione della sua console Xbox Series S. Quest’ultima si distingue rispetto alla prece versione per la sua nuova colorazione denominata Carbon Black e per l’enorme quantitativo di memoria interna disponibile, ovvero 1 TB di SSD interno.