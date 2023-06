Xbox Series S, arriva nuova versione nera con 1 TB

In occasione dell’evento Xbox Game Showcase 2023, il noto colosso Microsoft ha tolto i veli su una nuova console. Si tratta in realtà di una nuova versione di Xbox Series S. Questa volta, la console può cantare la presenza di un enorme quantitativo di memoria interna e di un design leggermente rinnovato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Microsoft annuncia una nuova versione della sua console Xbox Series S

Xbox Series S si rinnova. Come già accennato in apertura, durante l’evento di Xbox Game Showcase 2023 Microsoft ha presentato una nuova versione della sua console conveniente. In particolare, il primo cambiamento di rilievo riguarda la memoria interna disponibile.

La nuova versione della console da gaming ora può contare su addirittura 1 TB di memoria interna SSD. Si tratta quindi di quasi il doppio della memoria disponibile sulla precedente versione. Questa novità potrebbe essere piuttosto interessante per alcuni utenti, dato che questa console non dispone del supporto ai giochi fisici.

Altra novità della console a marchio Xbox riguarda poi il design. Xbox Series S è infatti ora disponibile in una nuova colorazione nera denominata Carbon Black. Assieme alla console, è disponibile anche il controller nella stessa nuova colorazione. Per il momento, la nuova versione della console di casa Microsoft sarà disponibile all’acquisto a partire dal 1 settembre 2023 ad un prezzo di 349$, ovvero a 50$ in più rispetto alla precedente versione. L’azienda non ha ancora comunicato nulla sulla futura disponibilità della console anche per il mercato europeo. Vi terremmo ovviamente aggiornati non appena emergeranno dettagli sul prezzo per il mercato europeo.